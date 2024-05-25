Рашад Садыхов: "Мы смогли добиться желаемого результата"

«Это была очень эмоциональная игра. Мои игроки боролись от всей души до последних секунд. Был соперник, который не сдался и сражался беспощадно».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зиры" Рашад Садыхов.

Молодой специалист прокомментировал игру XXXVI тура Премьер-лиги Азербайджана против «Сабаила»:

«Последние секунды прошли так, что если бы мы пропустили гол, перед нами стояла бы опасность остаться за бортом еврокубков. Мы могли бы забить второй гол и победить с большей легкостью. У игроков был стресс. Поэтому последние удары не увенчались успехом. К счастью, в итоге нам удалось добиться желаемого результата. Поздравляю всех от всей души. Мы прошли этот путь вместе».

Рашад Садыхов заявил, что давно не был свидетелем такой напряженной концовки чемпионата Азербайджана:

«Такая концовка полезна для всех команд, участвующих в борьбе. Я не припомню такой гонки за последние годы. Однажды в последнем туре «Баку» обыграл «Хазар Лянкяран», «Карабах» сыграл вничью с «Нефтчи», а «Интер» победил и стал чемпионом. В этом году была такая тяжелая борьба за еврокубки. Это станет отличным толчком для развития каждой команды. Мы подробно обсудим планы на будущее с руководством».

Главный тренер "Зиры" также коснулся предстоящей игры с "Карабахом" в финале Кубка Азербайджана:

«Время покажет. Что бы я ни сказал сейчас, это не важно. Будем отдыхать и готовиться к игре. У «Карабаха» было больше времени на подготовку к финалу. Мы рады, что и в чемпионате, и в кубке нас опережает «Карабах». Мы хотим завершить сезон с титулом. Но второе место в чемпионате было для меня так же важно, как и титул».

Отметим, что «Зира», победившая «Сабаил» со счетом 1:0, завершила сезон на 2-м месте.

İdman.biz