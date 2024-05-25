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Миодраг Божович: "Я не единственный виновник"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Мая 2024 22:24
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Миодраг Божович: "Я не единственный виновник"

«Что я могу сделать? Если говорить о сезоне, то можно сказать, что нам не повезло. Если «Нефтчи» в лиге находится на 5-м месте, значит, это неудача».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Миодраг Божович, главный тренер "Нефтчи", проигравшего в XXXVI туре азербайджанской премьер-лиги.

После поражения от «Сабаха» со счетом 0:1 черногорский специалист не посчитал себя единственным виновником в неудачном результате:

«Я несу ответственность за результат. Во второй части чемпионата мы набрали 29 очков. Легче набирать очки в начале сезона, чем побеждать во второй половине чемпионата. Неудачи случаются в каждой команде. Да, мы проиграли, но я виноват»ю

Божович рассказал, что в матче с «Сабахом» они не играли ради одного очка:

«Мы не играли ради одного очка. Мы знали, что «Сабах» хорош в контратаках. Мы искали для себя бреши. Если бы забили, то могли бы победить. Но их спас вратарь «Сабаха». Мы сообщили судье, что подготовили замену, но он не разрешил».

Отметим что «Нефтчи», завершивший сезон на 5-м месте, не попал в еврокубки.

İdman.biz

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