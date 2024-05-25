Футболист "Нефтчи": "Я не могу их винить"

«Мы хотели играть в еврокубках».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок «Нефтчи» Андре Шиньяшики.

Бразильский нападающий оценил поражение от «Сабаха» в последнем туре сезона. Он не скрыл сожаления, что они завершили сезон на 5-м месте в Премьер-лиге и не смогли попасть в еврокубки:

«Мы не справились с этой задачей. В клубе все хорошо. Теперь нам нужно думать о следующем сезоне. Я могу говорить о себе. Я должен играть лучше. Некорректно что-то говорить о руководстве и главном тренере. Я не могу винить других».

Отметим, что «Нефтчи» сегодня в последнем туре проиграл «Сабаху» со счетом 0:1 и остался за пределами еврокубков.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz