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Завоевавшие право играть в еврокубках - КЛУБЫ

Азербайджанский футбол
Новости
25 Мая 2024 21:20
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Завоевавшие право играть в еврокубках - КЛУБЫ

Определились клубы, которые будут представлять нашу страну в еврокубках в сезоне 2024/2025.

Как сообщает Idman.biz, все прояснилось после XXXVI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Ранее было известно, что в Лиге Чемпионов выступит "Карабах". «Зира» завоевала серебряную награду. "Орлы", вышедшие в финал кубка, будут играть в Лиге Европы независимо от результата игры против "Карабаха".

Бронзовые призеры сезона «Сабах» и «Сумгаит» вышли в Лигу Конференций. «Сабах», одолевший «Нефтчи» в столичном дерби, будет представлен в континентальном турнире второй сезон подряд. «Нефтяники», которым в последнем туре требовалось 1 очко, в результате поражения остались вне зоны еврокубков.

Отметим, что "Карабах" завершил сезон первым (82 очка), "Зира" (58) - второй, "Сабах" (58) - третьим, "Сумгаит" (57) - четвертым, "Нефтчи" (56) - пятым.

İdman.biz

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