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"Кто бы ни пришел, главное..." - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
25 Мая 2024 17:27
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"Кто бы ни пришел, главное..." - ВИДЕО

"Наше футбольное руководство дает мало шансов местным тренерам. Однако мы видим, что местные тренеры добились хороших результатов как в клубах чемпионата Азербайджана, так и в сборной".

Об этом заявил бывший футболист сборной Азербайджана Вагиф Джавадов, принявший участие в передаче "İdman Bizimlə".

Он высказал свое мнение о том, кто должен возглавить оставшуюся без главного тренера сборную - местный специалист или иностранец:

«Кто бы ни пришел, главное, чтобы он знал важность сборной. Мы пережили это во времена Берти Фогтса. Он принес энтузиазм в национальную сборную. Национальные футболисты должны быть образцовыми. В то же время эти игроки должны иметь лучшую экипировку. Потому что примерно тридцать игроков из десятимиллионого населения представляют Азербайджан. Тренер, приходящий в сборную, тоже должен это понимать».

Джавадов подчеркнул, что тот факт, что наша сборная всегда занимает последнее место в отборочных этапах, не отражает реальности:

«Последние места не означают, что мы не знаем футбола. Прийти, подписать контракт, а потом разводить плечами, что «я не знал, что так будет», - неправильно. Когда вы открываете книгу, то должны знать, что имеется в азербайджанском футболе».

Айтак Сахяд

İdman.biz

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