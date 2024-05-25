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Состоялась жеребьевка плей-офф чемпионата Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
25 Мая 2024 16:58
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Состоялась жеребьевка плей-офф чемпионата Азербайджана

Состоялась жеребьевка матчей плей-офф за участие во II лиге в сезоне 2024/25.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Матчи плей-офф финалиста Региональной лиги АФФА с командой, занявшей 13-е место во II лиге текущего сезона, пройдут 29 мая и 5 июня, как и планировалось. После финального матча Региональной лиги, который прошел вчера в городе Шамахы, определились участники плей-офф. В этих матчах встретятся "Шафа", занявшая 13-е место во II лиге, и «Хайперс», проигравший в финале Региональной лиги.

Сегодня состоялась жеребьевка, определившая команды хозяев и гостей в первом матче Профессиональной футбольной лиги. На церемонии присутствовали исполняющий обязанности президента Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов, директор по СМИ и маркетингу Санан Абдуллаев, ответственный за игры плей-офф ПФЛ Фаиг Тахиров, а также официальные лица клубов-конкурентов. В ходе встречи стороны были проинформированы о ходе подготовки к стадии плей-офф, требованиях, которые необходимо соблюдать, и других важных моментах.

Затем был брошен жребий. Согласно жеребьевке, хозяином поля в первой игре будет команда «Шафа». Арены, на которых пройдут матчи, часы проведения игр и другие технические подробности будут объявлены в ближайшее время.

İdman.biz

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