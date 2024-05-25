Черногорский футболист подтвердил свой переход в "Нефтчи"

Эдвин Куц, игрок сборной Черногории, станет первым летним трансфером «Нефтчи».

Как сообщает İdman.biz, полузащитник заявил на родине заявил, что продолжит карьеру в Азербайджане.

Подтверждая новость, появившуюся в черногорской прессе несколько дней назад, Эдвин также коснулся причин своего решения покинуть косовский клуб "Балканы" и приехать в Баку. Он сказал, что считает, что пришло время перемен:

«Я продолжу карьеру в азербайджанском клубе "Нефтчи". Они интересуются мной с января. Мы пришли к решению, что я останусь здесь до лета. В клубе была нехватка игроков. У меня закончился контракт с клубом «Балканы». Я перейду в бакинский клуб в качестве свободного агента».

Отметим, что Куц забил 3 гола в 5 матчах за сборную Черногории.

İdman.biz