Анатолий Пономарев хочет работать в Азербайджане: "Почему бы и нет?" - ВИДЕО

«Мы стараемся работать с нашими игроками. У меня не так много азербайджанских игроков».

Об этом сообщил бывший футболист сборной Азербайджана Анатолий Пономарев, который был гостем передачи "İdman Bizimlə".

41-летний ветеран-менеджер объяснил причины, по которым мало игроков живут жизнью легионера:

«Я думаю, в первую очередь, это недостаток опыта. Мало кто из наших футболистов уже несколько лет играет за границей. Раньше было не так много людей, проживших жизнь легионера и способных поделиться советом и опытом. Это известная проблема. Ты дома, находишься в знакомой обстановке. Но сложность за рубежом в том, что ты там один. Остальные иностранцы встречаются с несколькими соотечественниками в разных командах. Возьмем Мусу. Гурбанлы один в Швеции. А вот бразильцев больше 20. Спектр общения широкий. Агентам стоит подумать об этом. Нашим игрокам за рубежом нужны наставники. Я говорю это не для пиара. Это важный фактор».

Пономарев заявил, что хотел бы работать в Азербайджане, если ему предложат:

«Мой отец тоже здесь. Это его родина. Азербайджан - это тоже моя родина. Я был игроком сборной. Хотя я родился здесь, я не вырос здесь. Вся юность моего отца связана с Азербайджаном. Сейчас он работает в клубе «Сабах». У меня здесь семья, много друзей. Конечно, мне бы хотелось помочь в развитии нашего футбола. Неважно, клуб это или тренер, я хочу внести свой вклад в рост карьеры наших игроков в Европе. Почему бы и нет?".

Эмин Ага

İdman.biz