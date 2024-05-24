Плей-офф чемпионата Азербайджана в неопределенности

Возникла неопределенность относительно матча плей-офф в I лиге чемпионата Азербайджана.

Как передает İdman.biz, ПФЛ сообщила, что по этим встречам будет принято окончательное решение.

Окончательное решение будет принято после решения отдельных юридических вопросов, касающихся проведения матчей плей-офф между клубом, занявшим 9-е место в текущем сезоне, и клубом, занявшим 2-е место во II лиге, для выступления в I лиге в Сезон 2024/25. Это решение будет объявлено после уточнения.

Для выступления во II лиге в сезоне 2024/25 пройдут матчи финалиста Региональной лиги АФФА против команды, занявшей 13-е место во II лиге текущего сезона. Матчи плей-офф Второй лиги, как и планировалось, пройдут 29 мая и 4 июня.

Отметим, что в плей-офф должны были сыграть занявший 9-е место I лиги «Дифаи Агсу» и 2-е место II лиги «Джабраил».

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