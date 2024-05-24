Вагиф Джавадов: "Даже если "Сумгаит" не попадет в еврокубки, не стоит превращать это в трагедию"

«Сумгаит» делает большие дела. Если посмотреть на команды чемпионата Азербайджана, за исключением «Карабаха», то о «Зире» я могу сказать такие же слова. Действительно, эта команда в последнее время добилась значительного прогресса».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Вагиф Джавадов.

Главный тренер команды «Сумгаит-2» озвучил свое мнение об основных клубах Премьер-лиги. Он заявил, что поединок «Сумгаита» с «Габалой» в последнем туре будет непростым:

«В последнее время у «Габалы» психологический комфорт, она выиграла три игры. Думаю, это будет тяжелая игра. Я верю, что «Сумгаит» преодолеет эту трудность. Чтобы играть в еврокубках, важно побеждать. Однако даже если это не сработает, не обязательно превращать это в трагедию. Это футбол. «Сумгаит» - стабильная команда. Если мы посмотрим на результаты, то увидим, что он был на втором месте, а сейчас опустился на пятое. Но в последнем туре он может быть, как вторым, так и третьим. Несмотря на то, что бюджет команды небольшой».

Отметим, что матч между «Сумгаитом» и «Габалой», который состоится 25 мая на сумгаитском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде, имеет большое значение для хозяев. Чтобы попасть в еврокубки, команде Самира Абасова необходимо побеждать.

Айтадж Сахяд

İdman.biz