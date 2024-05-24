ЗАЯВЛЕНИЕ Анатолия Пономарева о карьере Мусы Гурбанлы в "Юргордене" - ВИДЕО

«Такие вопросы поднимались и во время моей футбольной карьеры. Поспешил ли я перейти в какую-нибудь команду?»

Об этом заявил бывший футболист сборной Азербайджана Анатолий Пономарев, который был гостем передачи "İdman Bizimlə".

41-летний нападающий-ветеран оценил ситуацию игрока нашей сборной Мусы Гурбанлы в шведском клубе «Юргорден». По его словам, сын Гурбана Гурбанова принял правильное решение:

«Он молод. В этом возрасте стоит попробовать свои силы за границей, чтобы перейти в более крупные команды. Муса мог бы остаться в таком сильном клубе, как «Карабах», и добиться большего успеха. Но если он решил, то это правильно. Атмосфера в «Юргордене» совсем другая. «Карабах» гораздо сильнее их. Представитель Агдама умеет развивать футболистов. Подход шведов иной. Они приглашают футболиста и после 8 голов в чемпионате продают в более дорогие клубы».

Пономарев, работающий в «Юргордене», рассказал, что пытается поддержать Гурбанлы:

«Я встречаюсь с Мусой. Я играл вместе с его отцом в сборной. Я живу в Швеции со своей семьей. Думаю, мы должны помочь друг другу. Он молодой парень. Первый раз вдали от дома. Хоть Муса и молод, но он очень умный. Мы часто приглашаем его к себе домой. Вместе смотрим матчи. Общаемся с моим сыном и его друзьями. То есть не даем ему скучать, мы всегда готовы помочь».

Отметим, что за «Юргорден» Гурбанлы провел 16 игр. В этих матчах он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Эмин Ага

İdman.biz