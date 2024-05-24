АФФА наказала "Карабах", "Кяпаз" и "Араз-Нахчыван"

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

На встрече были обсуждены события XXXV тура Премьер-лиги Азербайджана и приняты соответствующие решения.

Гянджинский клуб был оштрафован на 1000 манат из-за массовых оскорблений в адрес арбитров и соперника со стороны болельщиков в матче «Кяпаз» - «Зира».

После матча «Карабах» - «Туран Товуз» хозяева поля были оштрафованы на 500 манат за вход посторонних в «Зону 1» без аккредитации.

В матче между «Габала» и «Араз-Нахчываном» гостевая команда, 5 игроков которой получили желтые карточки, заплатит 700 манат.

İdman.biz