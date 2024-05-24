Судья ФИФА отправлен в Региональную лигу

Определились арбитры на финальную игру между командами «Шимал» и «Хайперс» в Региональной лиге.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Судья ФИФА Эльчин Месиев будет судить решающий матч, который пройдет на Шамахинском городском стадионе. Матч начнется в 16:00. В матче также будет применяться VAR.

Региональная лига

Финал

24 мая

16:00. «Шимал» - «Хайперс»

Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Эльшад Абдуллаев, Эльвин Байрамов

VAR: Рауф Аллахвердиев

АVAR: Муслим Алиев

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Шамахинский городской стадион

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