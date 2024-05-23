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"Победа в этом матче привела нас к золотым медалям" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
23 Мая 2024 15:14
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"Победа в этом матче привела нас к золотым медалям" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz главного тренера футбольного клуба «Шамахы» Рамиза Мамедова.

- Сезон в I лиге вы завершили чемпионом. Как бы вы оценили год?

- Это был результат всей нашей упорной работы. Мы очень рады быть чемпионами. Хотели бы поблагодарить каждого, кто поддержал нас. Надеемся на дальнейший успех.

- Какую игру в сезоне вы бы выделили, и какая команда показала вам «зубы»?

- На мой взгляд, были игры, которые отличались. Я бы выделил матч против «Гарадаг Локбатана» на выезде. Победа в этом матче привела нас к золотым медалям.

- Сохраните ли состав в новом сезоне или ваш «черный список» уже готов?

- Сохранение состава напрямую связано с руководством. Это будет обсуждаться. Большую часть решений будет принимать руководство клуба. Все эти процессы будут обсуждаться.

- Окончательное решение о лицензировании представителей низшей лиги будет принято 27 мая. Чего вы ожидаете от Лицензионной комиссии АФФА?

- Наш менеджер этим занят. Мы верим, что получим лицензию. Все наши ожидания в этом направлении подтвердятся. Нам следует дождаться решения.

- Если «Шамахы» будет предоставлена лицензия, предполагается ли привлечение легионеров или приоритет будет отдан местным футболистам?

- Все подобные вопросы будут зависеть от решения руководства клуба. Поэтому я ничего не могу сказать наверняка. Мы расскажем, когда придет время.

- Какова ваша главная цель?

- Мы хотим поднять «Шамахы» на более высокий уровень в Премьер-лиге и порадовать наших болельщиков.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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