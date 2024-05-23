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Билеты на церемонию награждения "Карабаха" в продаже - ЦЕНА

Азербайджанский футбол
Новости
23 Мая 2024 13:34
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Билеты на церемонию награждения "Карабаха" в продаже - ЦЕНА

Билеты на последнюю игру сезона в Премьер-лиге Азербайджана поступили в продажу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба чемпиона страны «Карабах».

Билеты на выездной матч XXXVI тура агдамского представителя против «Араз-Нахчывана» поступили в онлайн-продажу сегодня с 12:00. Стоимость билетов варьируется в зависимости от сектора. За дверьми и угловые секторы - 3 маната, центральные секторы - 7 манат, VIP-билеты - 15 манат.

Билеты можно будет приобрести онлайн сегодня на сайте iticket.az, а также в кассах «Азерсун Арены» в день игры. Ворота откроются для болельщиков за 90 минут до начала матча.

Отметим, что матч между «Араз-Нахчываном» и «Карабахом», который состоится 26 мая, начнется в 19:30. После встречи состоится церемония награждения чемпиона и бомбардира.

İdman.biz

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