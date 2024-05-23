"Шамахы" и те, кто сразу вернулся в Премьер-лигу - АНАЛИТИКА

Завершилась борьба в еще одной лиге чемпионата Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, «Шамахы», завоевав золотые медали I лиги, получил право выступать в Премьер-лиге через год.

Представитель региона добился успеха в своем первом сезоне в низшем дивизионе и сразу же вернулся в элиту, где выступал на протяжении многих лет. Этот возврат будет официально оформлен на заседании Лицензионной комиссии АФФА 27 мая.

Шамахинский клуб - не первая команда, вылетевшая в низшую лигу и сразу же вернувшаяся назад. В чемпионате Азербайджана, с 1992 года, этого добилось немало команд.

«Автомобилист» со скорость автомобиля

Первый чемпионат Азербайджана состоялся в 1992 году. Из элиты вылетели 8 из 26 команд, участвовавших в массовых и масштабных соревнованиях. Два из них - клуб «Гянджлик» Наваи и Кюрдемирский «Ширван» прекратили борьбу до конца сезона. В первую группу попали 6 команд.

Эти клубы были первыми, кто боролся за возвращение. В 1993 году в первом дивизионе соревновались две группы. В сильную группу попадали те, кто занял первое место в своей группе. Одним из таких счастливчиков стали «Автомобилист». Представитель Евлаха вернулся в группу сильнейших на скорости автомобиля. Хоть они и проиграли «Хазри» в формальном финале, это право они завоевали, заняв второе место. «Автомобилист», ставший первым клубом, сразу же вернувшимся в историю азербайджанского футбола, покинул элиту как в сезоне 1993/94, так и в 1992 году. Но на этот раз пути назад не было.

Плавали в нефти, утонули в масле

В 1993 году, когда «Автомобилист» одержал победу в 1-й лиге, в элите играли 20 команд. 6 из них попали в нижнюю группу. «Азнефтъягу», который первые два сезона провел в элите, в сезоне 1993/94 пришлось играть в 1-м дивизионе. Здесь «нефтяники», добившиеся успехов как на групповом этапе, так и в своей тройке финальной стадии, сразу вернулись в ряды сильных. На тот момент, после того как победители двух групп финальной стадии вышли в высший дивизион, формальный матч за первенство между ними не состоялся. «Азнефтъяг» вошёл в историю как вторая команда, вернувшаяся в элиту в первом же сезоне после вылета. Но прекратил свою деятельность после 5 туров в сильной лиге.

Когда «Хазар» бушевал

Начало 90-х годов прошлого века ознаменовалось немедленным возвращением другой команды после ухода из группы сильных. Сумгаитский «Хазар» попрощался с элитой в сезоне 1994/95. Но представитель «Города молодежи» в следующем сезоне был полон энтузиазма. Клуб, несколько раз менявший название, стал «Сумгаитом» и чемпионом в 1-м дивизионе. Сам «Хазар» завоевал золотые медали, конкурируя с «Чинарской полицейской академией» и «Фаридом».

Ушел в прошлом веке, вернулся в нашем

Если успехи «Автомобилиста», «Азнефтъяга» и «Хазара» случились в прошлом веке, в первой половине 90-х, то великие возвращения МОИКа случились как будто вчера. Клуб стал первой и долгое время единственной командой, вернувшейся в элиту в 21-м веке. Следом за ними добился успеха «Шамахы». Еще одним достижением клуба является то, что он дважды вернулся.

Бакинский клуб, который тогда назывался ОИК, вылетел в низшую лигу еще в прошлом веке - в сезоне 1999/2000. В первом чемпионате XXI века - в сезоне 2000/01 они с трудом, за счет дополнительных показателей, завоевали титул чемпиона в жесткой борьбе с бакинским "Умидом" и гусарским "Шахдагом". Тогда ОИК впервые сразу вернулся в элиту.

История повторяется

Выражение «история повторяется» не заставило себя долго ждать. Спустя 8 лет события произошли таким же образом. В сезоне 2008/09 МОИК, занявший последнее место в Премьер-лиге, вылетел в I дивизион. Но опять же, тоска длилась всего один год. В сезоне 2009/10 «Кяпаз», который тогда назывался «Гянджа», и МОИК, набравший одинаковое количество очков, выиграли две путевки в Премьер-лигу. Таким образом, МОИК вошел в историю как первая и пока единственная команда, совершившая два быстрых камбэка подряд.

6-е событие, 5-й клуб

Судя по всему, "Шамахы" - пятый клуб в истории Премьер-лиги, вернувшийся в первый же год из низшего дивизиона. Учитывая, что МОИК делал это дважды, мы стали свидетелями шестого такого события. А 7-й может случиться уже в следующем сезоне. Потенциал "Габалы", покинувшей Премьер-лигу, и то, что амбициозный главный тренер Кахабер Цхададзе может это сделать, кажутся реальными.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz