Повторен рекорд последних семи сезонов

В первой лиге повторен рекорд результативности последних семи сезонов.

Как сообщает İdman.biz, это случилось в XXVII туре.

В матче «Иреван» - «Карван» было забито 11 голов.

Матч, завершившийся победой гостей со счетом 8:3, является абсолютным рекордом сезона по количеству голов. Последняя такая результативность была зафиксирована в прошлом чемпионате. «Араз-Нахчыван» победил «Туран Товуз-2» со счетом 6:5.

Эти два матча являются самыми результативными за последние 7 сезонов. Больше голов было забито в последний раз в матче сезона 2016/17 между «Сабаилом» и «Баку». Всего тогда было забито 14 голов. В этом матче хозяева поля выиграли со счетом 11:3.

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