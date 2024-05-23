"Шамахы" стал 26-м чемпионом

Определился чемпион I лиги сезона 2023/2024 чемпионата Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, «Шамахы» впервые в своей истории выиграл низший дивизион.

Команда, которую тренирует Рамиз Мамедов, официально завоевала золотую медаль в последнем - XXVII туре. Одноименный представитель Шамахы дома победил «Араз Саатлы» - 3:1. При этом представитель региона, увеличивший количество своих очков до 57, занял 1-е место.

«Шамахы» - 26-я команда, выигравшая чемпионат I лиги, который в разные годы назывался I лига и I дивизион. 5 раз "Араз Нахчыван", МОИК, "Нефтчала", "Гарадаг Локбатан" и "Туран Товуз" выигрывали чемпионат дважды, а остальные 21 команда - по 1 разу. В сезоне 1993/94 финал между победителями двух групп не состоялся. Обе команды, попавшие в Премьер-лигу, считались победителями первой лиги. В сезонах 1997/98, 1998/99, 2002/03 соревнований не проводилось.

Победители I лиги

1992. АНС Пивани (Баку)

1993. "Хазри" (Бузовна)

1993/94. «Азнефтъяг» (Баку) и «Забрат».

1994/95. "Шамкир"

1995/96. «Каспий» (Сумгаит)

1996/97. "Гейчай"

1999/2000. «Шахдаг» (Губа)

2000/01. МОИК (Баку)

2001/02. «Локомотив» (Имишли)

2003/04. «Геджлербирлийи» (Сумгаит)

2004/05. «Шувалан» (Баку)

2005/06. "Габала"

2006/07. "Масаллы"

2007/08. "Баку"

2008/09. АБН (Барда)

2009/10. «Кяпаз» (Гянджа)

2010/11. «Абшерон» (Баку)

2011/12. «Гарадаг Локбатан» (Баку)

2012/13. "Агсу"

2013/14. "Араз Нахчыван"

2014/15. «Нефтчала»

2015/16. «Нефтчала»

2016/17. "Туран Товуз"

2017/18. «Хазар» (Баку)

2018/19. МОИК (Баку)

2019/20. "Туран Товуз"

2020/21. «Нефтчи-2» (Баку)

2021/22. «Гарадаг Локбатан» (Баку)

2022/23. "Араз Нахчыван"

2023/24. "Шамахы"

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