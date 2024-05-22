Махир Эмрели: 28 минут, 1 гол и кубок

Азербайджанский футболист Махир Эмрели выиграл Кубок Хорватии.

Как сообщает İdman.biz, "Динамо" (Загреб), за которое он выступает, по итогам двух игр в финале победило "Риеку".

Первая встреча команд в Загребе завершилась со счетом 0:0. В ответном матче «Динамо» победило со счетом 3:1. Махир не играл в финальных матчах. Представитель Загреба выиграл национальный кубок в 17-й раз.

Эмрели сыграл всего 28 минут в сезоне 2023/2024. Член нашей сборной вышел на поле на 62-й минуте матча против «Ориолика» (8:0) и забил один из мячей.

Отметим, что ранее Махир в составе загребского клуба завоевал титул чемпиона Хорватии.

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