Рекорд в чемпионате Азербайджана - 11 голов

Рекорд сезона был установлен в последнем XXVII туре I Футбольной лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в матче между «Иреваном» и «Карваном» команды отличились 11 раз.

Матч завершился победой представителя Евлаха со счетом 8:3. До этого наибольшее количество голов было забито в 17-м туре между МОИКом и «Араз-Саатлы» (6:4).

Перед встречей в распоряжении главного тренера «Иревана» Назима Сулейманова остались 2 вратаря и всего 9 полевых игроков. Поэтому Сулейманов воспользовался двумя голкиперами и внес их обоих в заявку, выпустив на поле. Сулейман Сулейманов был вратарем, а Андрей Синенко из Беларуси - полевым игроком. «Иреван» провел матч без запасных игроков.

Отметим, что «Карван» завершил сезон на 5-м месте с 44 очками, а «Иреван» - на 7-м с 27.

İdman.biz