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Определились призеры I лиги

Азербайджанский футбол
Новости
22 Мая 2024 17:56
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Определились призеры I лиги

В I лиге чемпионата Азербайджана завершился сезон 2023/24.

Как сообщает İdman.biz, призеры определились в последнем туре.

Чемпионом стал «Шамахы», победивший дома «Араз Саатлы» со счетом 3:1. Увеличив количество очков до 57, команда Рамиза Мамедова вернулась в Премьер-лигу обладателем 1-го места. Однако чемпиону придется дождаться решения лицензионной комиссии.

«Гарадаг Локбатан» на выезде сыграл вничью с «Мингячевиром» и остался на втором месте. Бакинцы отстали от чемпиона на три очка.

Судьба 3-го места прояснилась в матче МОИК - «Имишли». Бакинский клуб победил со счетом 2:1 и завоевал бронзу с 49 очками. Игрок «Шамахы» Эльмир Рагимзаде стал лучшим бомбардиром чемпионата с 16 голами.

Отметим, что «Араз Саатлы», занявший 10-е место, вылетел во II лигу. «Дифаи Агсу», занявший 9-е место, попытается защитить свое место в первой лиге в плей-офф.

1

Шамахы

27

16

9

2

60-22

57

2

Гарадаг Локбатан

27

15

9

3

46-21

54

3

МОИК

27

14

7

6

53-28

49

4

Имишли

27

13

8

6

38-21

47

5

Карван

27

13

5

9

40-34

43

6

Загатала

27

7

10

10

31-34

31

7

Иреван

27

8

3

16

32-59

27

8

Мингячевир

27

7

6

14

20-39

27

9

Дифаи Агсу

27

5

8

14

33-43

23

10

Араз Саатлы

27

4

1

22

28-80

13

Бомбардиры: Эльмир Рагимзаде (МОИК) - 16 голов, Эльшад Тагиев ("Шамахы") - 15, Эмин Заманов ("Шамахы") - 13, Халил Баширов ("Гарадаг Локбатан") - 11, Сейхан Фараджов ("Гарадаг Локбатан") - 11, Хазар Махмудов ("Имишли") - 9

İdman.biz

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