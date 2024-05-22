Определились призеры I лиги

В I лиге чемпионата Азербайджана завершился сезон 2023/24.

Как сообщает İdman.biz, призеры определились в последнем туре.

Чемпионом стал «Шамахы», победивший дома «Араз Саатлы» со счетом 3:1. Увеличив количество очков до 57, команда Рамиза Мамедова вернулась в Премьер-лигу обладателем 1-го места. Однако чемпиону придется дождаться решения лицензионной комиссии.

«Гарадаг Локбатан» на выезде сыграл вничью с «Мингячевиром» и остался на втором месте. Бакинцы отстали от чемпиона на три очка.

Судьба 3-го места прояснилась в матче МОИК - «Имишли». Бакинский клуб победил со счетом 2:1 и завоевал бронзу с 49 очками. Игрок «Шамахы» Эльмир Рагимзаде стал лучшим бомбардиром чемпионата с 16 голами.

Отметим, что «Араз Саатлы», занявший 10-е место, вылетел во II лигу. «Дифаи Агсу», занявший 9-е место, попытается защитить свое место в первой лиге в плей-офф.

1 Шамахы 27 16 9 2 60-22 57 2 Гарадаг Локбатан 27 15 9 3 46-21 54 3 МОИК 27 14 7 6 53-28 49 4 Имишли 27 13 8 6 38-21 47 5 Карван 27 13 5 9 40-34 43 6 Загатала 27 7 10 10 31-34 31 7 Иреван 27 8 3 16 32-59 27 8 Мингячевир 27 7 6 14 20-39 27 9 Дифаи Агсу 27 5 8 14 33-43 23 10 Араз Саатлы 27 4 1 22 28-80 13

Бомбардиры: Эльмир Рагимзаде (МОИК) - 16 голов, Эльшад Тагиев ("Шамахы") - 15, Эмин Заманов ("Шамахы") - 13, Халил Баширов ("Гарадаг Локбатан") - 11, Сейхан Фараджов ("Гарадаг Локбатан") - 11, Хазар Махмудов ("Имишли") - 9

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