Определились призеры I лиги

В I лиге чемпионата Азербайджана завершился сезон 2023/24.
Как сообщает İdman.biz, призеры определились в последнем туре.
Чемпионом стал «Шамахы», победивший дома «Араз Саатлы» со счетом 3:1. Увеличив количество очков до 57, команда Рамиза Мамедова вернулась в Премьер-лигу обладателем 1-го места. Однако чемпиону придется дождаться решения лицензионной комиссии.
«Гарадаг Локбатан» на выезде сыграл вничью с «Мингячевиром» и остался на втором месте. Бакинцы отстали от чемпиона на три очка.
Судьба 3-го места прояснилась в матче МОИК - «Имишли». Бакинский клуб победил со счетом 2:1 и завоевал бронзу с 49 очками. Игрок «Шамахы» Эльмир Рагимзаде стал лучшим бомбардиром чемпионата с 16 голами.
Отметим, что «Араз Саатлы», занявший 10-е место, вылетел во II лигу. «Дифаи Агсу», занявший 9-е место, попытается защитить свое место в первой лиге в плей-офф.
|
1
|
Шамахы
|
27
|
16
|
9
|
2
|
60-22
|
57
|
2
|
Гарадаг Локбатан
|
27
|
15
|
9
|
3
|
46-21
|
54
|
3
|
МОИК
|
27
|
14
|
7
|
6
|
53-28
|
49
|
4
|
Имишли
|
27
|
13
|
8
|
6
|
38-21
|
47
|
5
|
Карван
|
27
|
13
|
5
|
9
|
40-34
|
43
|
6
|
Загатала
|
27
|
7
|
10
|
10
|
31-34
|
31
|
7
|
Иреван
|
27
|
8
|
3
|
16
|
32-59
|
27
|
8
|
Мингячевир
|
27
|
7
|
6
|
14
|
20-39
|
27
|
9
|
Дифаи Агсу
|
27
|
5
|
8
|
14
|
33-43
|
23
|
10
|
Араз Саатлы
|
27
|
4
|
1
|
22
|
28-80
|
13
Бомбардиры: Эльмир Рагимзаде (МОИК) - 16 голов, Эльшад Тагиев ("Шамахы") - 15, Эмин Заманов ("Шамахы") - 13, Халил Баширов ("Гарадаг Локбатан") - 11, Сейхан Фараджов ("Гарадаг Локбатан") - 11, Хазар Махмудов ("Имишли") - 9
İdman.biz