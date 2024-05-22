"Иреван" столкнулся с серьезной проблемой

«Иреван», выступающий в I лиге чемпионата Азербайджана, в очередной раз столкнулся с проблемой.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в сегодняшнем матче против «Карвана» в XXVII туре.

Главный тренер Назим Сулейманов не нашел игроков, чтобы выпустить на поле. У него в распоряжении 2 вратаря и всего 9 полевых игроков.

Поэтому Сулейманов воспользовался двумя голкиперами и внес их в стартовы состав на матч. В протоколе матча, который был объявлен на днях, вратарем значился Сулейман Сулейманов, а полевым игроком - Андрей Синенко из Беларуси. Матч, который «Иреван» проведет без запасных игроков, начнется в 16:00.

Отметим, что в текущем сезоне «Иреван» неоднократно сталкивался с нехваткой игроков.

İdman.biz