ЖЕЛАНИЕ главного тренера сборной Турции на игру с Азербайджаном

"Швейцария и Венгрия будут смотреть за нашей игрой с Азербайджаном. Они очень внимательно за нами наблюдают".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила главный тренер женской сборной Турции Некла Гюнгёр Кирагасы.

Тренер высказал свое мнение перед играми против Азербайджана на ЕВРО-2025. Она сказала, что эти матчи для них очень важны:

"Матчи против Азербайджана являются одними из самых важных игр в группе. Причина в том, что если мы выиграем обе игры, то выйдем в плей-офф. Мы оформим это перед двумя последними встречами. Вот почему мы хотим выиграть эти две игры".

Отметим, что матч Турция-Азербайджан состоится 31 мая. Ответная игра состоится 4 июня в Баку.

İdman.biz