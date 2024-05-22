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"Карабах" провел в Катаре 4 матча

Азербайджанский футбол
Новости
22 Мая 2024 13:19
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"Карабах" провел в Катаре 4 матча

Команды академии «Карабаха» провели товарищеские игры в рамках катарского сбора.

Как сообщает İdman.biz, команды агдамского клуба U-15 и U-17 сыграли в матчах в рамках «Aspire Academy Friendly Series».

«Карабах» встретился с командами «Aspire» соответствующих возрастных групп. Представитель Азии выиграл в матчах U-17 со счетом 2:0 и 4:2. Голы «Карабаха» забили Эльгюн Исагов и Хабиб Гадимов.

U-15 сыграли вничью в первом матче. Онур Алиев забил гол за «Карабах». Сборная Катара выиграла второй матч - 2:1. В команде нашего представителя отличился Полад Гусейнов.

İdman.biz

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