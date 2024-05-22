Игрок "Фенербахче": "Мы хотим обыграть Азербайджан и поехать в Баку мотивированными"

«Нам предстоит сыграть 2 важные игры против Азербайджана. Мы очень хорошо знаем соперника. Обязательно постараемся победить».

Как передает İdman.biz, об этом заявила футболистка сборной Турции Ягмур Ураз.

Лучший бомбардир сезона с 25 голами в Суперлиге Турции в составе "Фенербахче" поделилась своими мыслями перед матчем против Азербайджана в рамках отборочного раунда чемпионата Европы. По мнению 34-летнего форварда, проведение матча в Эрзинджане станет дополнительным преимуществом для Турции:

«Здесь построена очень красивая арена по мировым стандартам. Атмосфера отличная, и впервые в истории здесь пройдет игра национальной сборной. Мы очень счастливы и взволнованы. Подождем, пока болельщики займут свои места на трибунах. Мы хотим обыграть здесь Азербайджан и поехать в Баку еще более мотивированными».

Отметим, что матч Турция-Азербайджан состоится 31 мая. Ответная игра состоится 4 июня в Баку.

İdman.biz