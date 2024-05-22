Объявлены арбитры на матчи нашей сборной с Турцией

Объявлены назначения судей на матчи женской сборной Азербайджана по футболу против Турции в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Матч, который пройдет в Эрзинджане 31 мая в рамках I группы лиги Б, будут судить арбитры из Франции. Судить будет Александра Коллин. Ей помогут Элоди Коппола и Клотильда Брассар. Четвертым судьей станет Клеменс Гонсалвес.

Матч, который пройдет 4 июня в Баку, будет обслуживать команда арбитров из Дании. Главным судьей будет Нанна Лёф Андерсен. Ей будут помогать Сидсель Расмуссен и Анна Кьяер Шмидт. Фрида Кларлунд будет четвертым судьей.

Отметим, что первый матч пройдет на стадионе «13 Шубат» в Эрзинджане, а матч в Баку - на «Далга Арене».

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