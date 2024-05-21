"Шафа" сыграет в плей-офф

Во II лиге чемпионата Азербайджана завершился сезон 2023/24.
Как сообщает İdman.biz, судьба 13-го места прояснилась в последний игровой день.
«Шафа», проигравшая «Баку Спортингу» со счетом 0:4, не смогла улучшить свои позиции. Чтобы остаться во II лиге, команде, занявшей 13-е место, придется сыграть в плей-офф. «Шафа» встретится с серебряным призером Региональной лиги.
Отметим, что во II лиге "Баку Спортинг" завоевал золото, "Джабраил" - серебро, а "Шахдаг Гусар" - бронзу. Игрок "Шахдаг Гусара" Турал Гурбатов стал лучшим бомбардиром турнира с 32 голами. «Кюрмюк Гах» вылетел в Региональную лигу. Финальная игра Региональной лиги состоится 24 мая между командами «Шимал» и «Хайперс».
|
1
|
Баку Спортинг
|
26
|
20
|
4
|
2
|
69-24
|
64
|
2
|
Джабраил
|
26
|
19
|
1
|
6
|
77-37
|
58
|
3
|
Шахдаг Гусар
|
26
|
17
|
6
|
3
|
82-22
|
57
|
4
|
Физули
|
26
|
16
|
8
|
2
|
63-32
|
56
|
5
|
Гусар
|
26
|
15
|
4
|
7
|
61-35
|
49
|
6
|
Кюр-Араз
|
26
|
12
|
3
|
11
|
58-46
|
39
|
7
|
Шеки Сити
|
26
|
10
|
5
|
11
|
44-46
|
35
|
8
|
Гейгель
|
26
|
10
|
2
|
14
|
45-57
|
32
|
9
|
Динамо
|
26
|
8
|
3
|
15
|
49-74
|
27
|
10
|
Агдаш
|
26
|
6
|
6
|
14
|
30-51
|
24
|
11
|
Лерик
|
26
|
6
|
5
|
15
|
38-60
|
23
|
12
|
Шамкир
|
26
|
6
|
2
|
18
|
32-62
|
20
|
13
|
Шафа
|
26
|
5
|
3
|
18
|
29-82
|
18
|
14
|
Кюрмюк Гах
|
26
|
5
|
2
|
19
|
31-80
|
17
Бомбардиры: Турал Гурбатов («Шахдаг Гусар») – 32 гола, Эльвин Насибов («Джабраил», «Физули») – 31 гол, Вугар Ашрафли («Гейгель», «Гусар») – 23 гола, Роял Наджафов («Спортинг Баку») - 22 гола, Джавид Имамвердиев ("Кюр-Араз") - 19 голов.
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