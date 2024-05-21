"Шафа" сыграет в плей-офф

Во II лиге чемпионата Азербайджана завершился сезон 2023/24.

Как сообщает İdman.biz, судьба 13-го места прояснилась в последний игровой день.

«Шафа», проигравшая «Баку Спортингу» со счетом 0:4, не смогла улучшить свои позиции. Чтобы остаться во II лиге, команде, занявшей 13-е место, придется сыграть в плей-офф. «Шафа» встретится с серебряным призером Региональной лиги.

Отметим, что во II лиге "Баку Спортинг" завоевал золото, "Джабраил" - серебро, а "Шахдаг Гусар" - бронзу. Игрок "Шахдаг Гусара" Турал Гурбатов стал лучшим бомбардиром турнира с 32 голами. «Кюрмюк Гах» вылетел в Региональную лигу. Финальная игра Региональной лиги состоится 24 мая между командами «Шимал» и «Хайперс».

1 Баку Спортинг 26 20 4 2 69-24 64 2 Джабраил 26 19 1 6 77-37 58 3 Шахдаг Гусар 26 17 6 3 82-22 57 4 Физули 26 16 8 2 63-32 56 5 Гусар 26 15 4 7 61-35 49 6 Кюр-Араз 26 12 3 11 58-46 39 7 Шеки Сити 26 10 5 11 44-46 35 8 Гейгель 26 10 2 14 45-57 32 9 Динамо 26 8 3 15 49-74 27 10 Агдаш 26 6 6 14 30-51 24 11 Лерик 26 6 5 15 38-60 23 12 Шамкир 26 6 2 18 32-62 20 13 Шафа 26 5 3 18 29-82 18 14 Кюрмюк Гах 26 5 2 19 31-80 17

Бомбардиры: Турал Гурбатов («Шахдаг Гусар») – 32 гола, Эльвин Насибов («Джабраил», «Физули») – 31 гол, Вугар Ашрафли («Гейгель», «Гусар») – 23 гола, Роял Наджафов («Спортинг Баку») - 22 гола, Джавид Имамвердиев ("Кюр-Араз") - 19 голов.

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