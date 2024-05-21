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"Шафа" сыграет в плей-офф

Азербайджанский футбол
Новости
21 Мая 2024 19:10
58
"Шафа" сыграет в плей-офф

Во II лиге чемпионата Азербайджана завершился сезон 2023/24.

Как сообщает İdman.biz, судьба 13-го места прояснилась в последний игровой день.

«Шафа», проигравшая «Баку Спортингу» со счетом 0:4, не смогла улучшить свои позиции. Чтобы остаться во II лиге, команде, занявшей 13-е место, придется сыграть в плей-офф. «Шафа» встретится с серебряным призером Региональной лиги.

Отметим, что во II лиге "Баку Спортинг" завоевал золото, "Джабраил" - серебро, а "Шахдаг Гусар" - бронзу. Игрок "Шахдаг Гусара" Турал Гурбатов стал лучшим бомбардиром турнира с 32 голами. «Кюрмюк Гах» вылетел в Региональную лигу. Финальная игра Региональной лиги состоится 24 мая между командами «Шимал» и «Хайперс».

1

Баку Спортинг

26

20

4

2

69-24

64

2

Джабраил

26

19

1

6

77-37

58

3

Шахдаг Гусар

26

17

6

3

82-22

57

4

Физули

26

16

8

2

63-32

56

5

Гусар

26

15

4

7

61-35

49

6

Кюр-Араз

26

12

3

11

58-46

39

7

Шеки Сити

26

10

5

11

44-46

35

8

Гейгель

26

10

2

14

45-57

32

9

Динамо

26

8

3

15

49-74

27

10

Агдаш

26

6

6

14

30-51

24

11

Лерик

26

6

5

15

38-60

23

12

Шамкир

26

6

2

18

32-62

20

13

Шафа

26

5

3

18

29-82

18

14

Кюрмюк Гах

26

5

2

19

31-80

17

Бомбардиры: Турал Гурбатов («Шахдаг Гусар») – 32 гола, Эльвин Насибов («Джабраил», «Физули») – 31 гол, Вугар Ашрафли («Гейгель», «Гусар») – 23 гола, Роял Наджафов («Спортинг Баку») - 22 гола, Джавид Имамвердиев ("Кюр-Араз") - 19 голов.

İdman.biz

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