Филип Джуда объяснил, почему Азербайджану доверили проведение чемпионата мира

«Федерация мини-футбола Азербайджана работает не покладая рук уже 7 лет. Ввиду успешного результата мы доверили этот турнир Азербайджану».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда.

Он сказал, что они очень рады тому, что чемпионат мира пройдет в Баку:

«Мы испытываем большую симпатию к Азербайджану и вашим людям. Мы верим, что после проведения чемпионата мира по мини-футболу Азербайджан выиграет от этого. Он передаст свой опыт другим странам и этот вид спорта будет развиваться еще больше, и его популяризация получит широкое распространение».

Отметим, что чемпионат мира пройдет на Национальной арене гимнастики.

Эмин Ага

İdman.biz