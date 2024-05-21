Президент Всемирной федерации мини-футбола: "В Азербайджане создана хорошая инфраструктура"

«Семь лет назад мы посетили Федерацию мини-футбола Азербайджана».
Как сообщает İdman.biz, об этом сказал президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда.
Принимая участие в церемонии презентации чемпионата мира по мини-футболу в Баку в 2025 году, функционер рассказал о проведении в Азербайджане международных соревнований на высоком уровне:
"Для развития этого вида спорта в вашей стране создана хорошая инфраструктура. Здесь главным моментом, заслуживающим внимания, является работа, проделанная федерацией в организационных вопросах".
Отметим, что Азербайджан впервые примет чемпионат мира по мини-футболу.
Эмин Ага
İdman.biz