Орхан Мамедов: "Мы откроем новую страницу в истории азербайджанского мини-футбола"

«Мы откроем новую страницу в истории азербайджанского мини-футбола. Для такой молодой федерации, как наша, важно проводить большие турниры».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

Выступая на церемонии презентации чемпионата мира по мини-футболу в Баку в 2025 году, глава организации проинформировал о пути федерации:

"За прошедшие годы мини-футбол стал популярным видом спорта. Мы выдвигаем концепцию профессионального подхода к любительскому футболу. Наша федерация была основана в 2017 году. После этого мы прошли особый путь. Успешные выступления нашей сборной по мини-футболу получили высокую оценку со стороны государства».

Мамедов также рассказал об организации чемпионата мира в нашей стране:

"Мы подали заявку на проведение чемпионата мира в Баку в 2025 году. Президент Всемирной федерации мини-футбола неоднократно посещал нашу страну. Он стал свидетелем развития этого вида спорта в нашей стране. Мы готовы к большим турнирам".

Отметим, что на прошедшем чемпионате мира сборная Азербайджана заняла 4-е место.

İdman.biz