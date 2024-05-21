Состоялась церемония презентации чемпионата мира по мини-футболу, который будет организован в Баку - ФОТО

Состоялась церемония презентации по поводу проведения чемпионата мира по мини-футболу в Баку в 2025 году.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов и президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Затем был показан видеоролик о международном турнире, посвященном памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, который был организован на высоком уровне в Баку 1 год назад.

İdman.biz