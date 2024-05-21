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Еще один чемпион для "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Мая 2024 10:41
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Еще один чемпион для "Карабаха"

Определился еще один потенциальный соперник «Карабаха» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов

İdman.biz сообщает, что «Борац» завоевал титул чемпиона Боснии и Герцеговины.

Представитель Баня-Луки завоевал золотые медали, победив «Игман» со счетом 4:3. «Борац» - 28-я команда, вышедшая в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Однако пока не определено, в какую корзину он попадет.

I этап квалификации
Сеянные
«Ференцварош» (Венгрия)
«Карабах» (Азербайджан)
«Слован» (Словакия)
«Лудогорец» (Болгария)
ХИК (Финляндия)
«Флора» (Эстония)
«Стяуа» (Румыния)
«Клаксвик» (Фарерские острова)
«Шемрок Роверс» (Ирландия)
«Линкольн» (Гибралтар)
ТНС (Уэльс)
РФШ (Латвия)
«Петрокуб» (Молдова)

Несеянные
«Динамо» (Батуми, Грузия)
«Целье» (Словения)
«Хамрун» (Мальта)
«Ларне» (Северная Ирландия)
«Динамо» (Минск, Беларусь)
«Паневежис» (Литва)
«Ордабасы» (Казахстан)
«Викингур» (Исландия)
«Струга» (Северная Македония)
«Дифферданж» (Люксембург)
«Дечич» (Черногория)
«Санта-Колома» (Андорра)
«Виртус» (Сан-Марино)

Неопределенные
«Балканы» (Косово)
«Борац» (Босния и Герцеговина)
Чемпион Армении
Чемпион Албании

Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд. Жеребьевка первых двух туров пройдет 18-19 июня.

İdman.biz

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