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Нугзар Квиртия: "Я хочу, чтобы сборная Азербайджана повторила достижение Грузии" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
21 Мая 2024 10:08
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Нугзар Квиртия: "Я хочу, чтобы сборная Азербайджана повторила достижение Грузии" - ВИДЕО

«Я хочу, чтобы Азербайджан повторил достижение Грузии и также вышел в финальную часть чемпионата Европы».

Об этом в эфире «İdman Bizdə» заявил бывший футболист Нугзар Квиртия, являющийся автором популярного канала на Youtube.

Он отметил, что печально наблюдать картину, когда команда играет при полупустых трибунах.

«Наверное, если бы в Баку приехал Златан Ибрагимович, то матч Азербайджан - Швеция собрал бы полный стадион. Но считаю, что не нужно приходить на стадион ради гостевой команды. Надо приходить ради своей сборной, это в первую очередь. Я вижу, как в Грузии народ сплотился вокруг сборной, неважно как она играет и с кем. Мы - болельщики и должны ее всегда поддерживать. Это флаг, это страна. Возможно надо менять систему, чтобы больше местных футболистов уезжали за рубеж. Поэтому молодцы Муса Гурбанлы, Шахруддин Магомедалиев, что уехали. За границей выступают Рамиль Шейдаев, Антон Кривоцюк, Ренат Дадашов, Рахиль Мамедов», - подчеркнул Квиртия.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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