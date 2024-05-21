Определились участники плей-офф чемпионата Азербайджана

Определились участники плей-офф, которые будут бороться за попадание в I Лигу чемпионата Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в этом матче встретятся «Дифаи Агсу» и «Джабраил».

Хотя до конца сезона в I лиге остался один тур, уже известно, что представитель Агсу займет 9-е место. «Дифаи Агсу» придется играть в плей-офф, чтобы сохранить свое место в лиге.

Серебряный призёр II лиги определился в последнем туре. «Джабраил» занял второе место обыграв «Физули» со счетом 2:1. Это позволило команде выйти в плей-офф.

Первый матч между «Дифаи Агсу» и «Джабраилом» состоится 28 мая, ответный - 4 июня.

Отметим, что чемпион II лиги «Баку Спортинг» выиграл прямую квалификацию в I лигу. Бакинцы должны заменить здесь «Араз Саатлы». Во II лиге, где представитель столицы завоевал золото, серебро у «Джабраила», а бронза - у «Шахдаг Гусара».

İdman.biz