"Когда Ахундзаде забивал гол "Браге", на глаза навернулись слезы" - ВИДЕО

«Когда Нариман Ахундзаде забивал гол «Браге» в Баку, у меня на глазах навернулись слезы».

Об этом в эфире передачи «İdman Bizdə» рассказал бывший футболист Нугзар Квиртия, являющийся автором популярного канала на Youtube.

Он поделился впечатлениями от выступления «Карабаха» в Лиге Европы, где команда дошла до 1/8 финала, уступив «Байеру».

«Я представляю, что испытывал Нариман, когда забивал тот гол, особенно после промаха в Португалии. И это словно передалось мне. Я стоял на бровке за воротами и не смог сдержать слез. Это исторический момент и такие эмоции не забываются. «Карабах» так далеко еще не заходил, и он мог сотворить сенсацию, остановить «Байер». К сожалению, это сделать не удалось, но пока никто до сегодняшнего дня не может огорчить леверкузенцев, - подчеркнул Квиртия.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz