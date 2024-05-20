Объявлены ​​даты игр плей-офф чемпионата Азербайджана

В сезоне чемпионата Азербайджана 2024/25 пройдут игры плей-офф за участие в I и II лигах.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Клуб, занявший 9 место в I лиге в текущем сезоне, встретится с командой, занявшей 2 место во II лиге. Команда-победитель получит право играть в I лиге.
В матчах плей-офф встретятся команда, занявшая 13-е место во II лиге текущего сезона, и финалист Региональной лиги АФФА. Победитель этого поединка выступит во II лиге.
В связи с этим 25 мая в 15:00 в административном здании АФФА (в Профессиональной футбольной лиге) состоится встреча с представителями клубов-кандидатов. На мероприятии будет проведена жеребьевка стадий плей-офф, обсуждены детали игр.
I и II лига
Первая игра: 28 мая.
Ответная игра: 4 июня.
II лига и региональная лига
Первая игра: 29 мая.
Ответная игра: 5 июня.
İdman.biz