20 Мая 2024
RU

Объявлены ​​даты игр плей-офф чемпионата Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
20 Мая 2024 18:41
104
Объявлены ​​даты игр плей-офф чемпионата Азербайджана

В сезоне чемпионата Азербайджана 2024/25 пройдут игры плей-офф за участие в I и II лигах.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Клуб, занявший 9 место в I лиге в текущем сезоне, встретится с командой, занявшей 2 место во II лиге. Команда-победитель получит право играть в I лиге.

В матчах плей-офф встретятся команда, занявшая 13-е место во II лиге текущего сезона, и финалист Региональной лиги АФФА. Победитель этого поединка выступит во II лиге.

В связи с этим 25 мая в 15:00 в административном здании АФФА (в Профессиональной футбольной лиге) состоится встреча с представителями клубов-кандидатов. На мероприятии будет проведена жеребьевка стадий плей-офф, обсуждены детали игр.

I и II лига
Первая игра: 28 мая.
Ответная игра: 4 июня.

II лига и региональная лига
Первая игра: 29 мая.
Ответная игра: 5 июня.

İdman.biz

Новости по теме

"Карабах" в шаге от европейского рекорда
17:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов
Бомбардир сопернику нашей сборной не поможет
15:03
Азербайджанский футбол

Бомбардир сопернику нашей сборной не поможет

Нападающий сборной Казахстана Бахтияр Зайнутдинов может пропустить товарищеский матч с Азербайджаном
Сборная Азербайджана примет участие в международном турнире
15:00
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана примет участие в международном турнире

Турнир, который пройдет с 3 по 11 июня, примет молдавский Тирасполь
"Сабах" разгромил "Нефтчи" и стал чемпионом с нападающим с 67 забитыми голами - ВИДЕО
14:07
Азербайджанский футбол

"Сабах" разгромил "Нефтчи" и стал чемпионом с нападающим с 67 забитыми голами - ВИДЕО

Сезон в женской лиге U-17 подошел к концу
"Динамо" и "Дечич" для "Карабаха"
13:39
Азербайджанский футбол

"Динамо" и "Дечич" для "Карабаха"

Определились еще два возможных соперника "Карабаха" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов
"Карабах" побил 27-летний рекорд
11:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" побил 27-летний рекорд

Ни одна команда не забивала столько голов за сезон с 1997 года

Самое читаемое

Ламия Велиева - чемпион мира!
18 Мая 13:26
Атлетика

Ламия Велиева - чемпион мира!

В японском Кобе продолжается чемпионат мира по пара-атлетике
Магомед Мурадлы победил армянского шахматиста
17 Мая 21:48
Шахматы

Магомед Мурадлы победил армянского шахматиста

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"
Азербайджан победил Хорватию
17 Мая 22:37
Волейбол

Азербайджан победил Хорватию

Сегодня женская сборная Азербайджана по волейболу начала выступление в Золотой Евролиге
Наши боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" - ФОТО
18 Мая 18:51
Бокс

Наши боксеры завоевали 27 медалей на "Кубке Гейдара Алиева" - ФОТО

В Баку завершился юношеский международный турнир по боксу "Кубок Гейдара Алиева-2024"