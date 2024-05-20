Объявлены ​​даты игр плей-офф чемпионата Азербайджана

В сезоне чемпионата Азербайджана 2024/25 пройдут игры плей-офф за участие в I и II лигах.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Клуб, занявший 9 место в I лиге в текущем сезоне, встретится с командой, занявшей 2 место во II лиге. Команда-победитель получит право играть в I лиге.

В матчах плей-офф встретятся команда, занявшая 13-е место во II лиге текущего сезона, и финалист Региональной лиги АФФА. Победитель этого поединка выступит во II лиге.

В связи с этим 25 мая в 15:00 в административном здании АФФА (в Профессиональной футбольной лиге) состоится встреча с представителями клубов-кандидатов. На мероприятии будет проведена жеребьевка стадий плей-офф, обсуждены детали игр.

I и II лига

Первая игра: 28 мая.

Ответная игра: 4 июня.

II лига и региональная лига

Первая игра: 29 мая.

Ответная игра: 5 июня.

İdman.biz