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“Vur Cup”: 27 голов в 4 матчах - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
18 Мая 2024 22:42
“Vur Cup”: 27 голов в 4 матчах - ФОТО

В рамках турнира “Vur Cup 2” (U-19) состоялись вторые четвертьфинальные матчи.

İdman.biz сообщает, что состоявшиеся матчи были результативными. В 4 матчах было забито 27 голов.

Турнир по мини-футболу «Vur Cup 2», посвященный пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками, стартовал 6 апреля. Создателем и учредителем турнира, который продлится до 9 июня, является юный футбольный болельщик Алтай Адыгозалов-Мустафаев. Организатор турнира - компания «Caspian Integration Systems».

В соревновании, проводимом при поддержке Федерации мини-футбола Азербайджана и АФФА, приняли участие 32 команды.

По регламенту в 1/4 финала прошли первые 2 команды из каждой группы. Матчи плей-офф состоят из двух игр. Финал турнира состоится 9 июня.

Сегодня состоялись вторые четвертьфинальные матчи.

“Vur Cup 2”

1/4 финала, ответные матчи

"Vikings" - "MYC Tigers" - 2:4 (первая игра - 2:2)

"Elitar" - "Landau Lions" - 3:2 (5:3)

"134 Warmers" - "Glodemia" - 1:9 (1:10)

"Roof Academy" - "Ada Black Rose" - 2:4 (2:4)

İdman.biz

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