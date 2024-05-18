Победы "Нефтчи", "Сабаха" и "Зиры" - ВИДЕО

В Премьер-лиге Азербайджана состоялись три матча XXXV тура.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день играли команды, претендующие на серебряные и бронзовые медали.

«Сабах» дома обыграл «Сумгаит». «Нефтчи» голами во втором тайме сломил сопротивление «Сабаила». В западном дерби «Зира» одолела «Кяпаз». После этих результатов ни одна из команд не смогла завоевать право участия в еврокубках. Поэтому последний тур будет решающим.

Отметим, что тур завершится завтра.

Азербайджанская Премьер-лига

XXXV тур

18 мая (суббота)

17:00. «Сабах» - «Сумгаит» - 2:0

Голы: Мурад Хачаев, 35 (автогол), Анатолий Нуриев (90+1)

Главный судья: Ингилаб Мамедов.

«Сабах»: 1. Юсиф Иманов, 10. Намик Алескеров, 4. Эльвин Джамалов (к), 17. Теллур Муталлимов, 8. Аяз Гулиев, 2. Амин Сейдиев, 24. Маруан Хадуди, 7. Боян Летич, 70. Джесси Секидика, 19. Эммануэль Апе, 3. Джон Ирасабаль

Резервные игроки: 55. Ниджат Мехбалиев, 16. Рустам Самигуллин, 9. Анатолий Нуриев, 5. Рахман Дашдамиров, 6. Абдулах Хайбулаев, 40. Рауф Рустамлы, 88. Хаял Алиев, 53. Фахри Мамедли, 15. Кристиан да Силва, 90. Олувасеун Тимилехин

Главный тренер: Крунослав Рендулич

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннетов, 14. Эльвин Бадалов (к), 7. Ровлан Мурадов, 17. Мурад Хачаев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 19. Рой Кехат, 11. Казимир Нинга, 58. Октавио Мантека, 12. Абу Доссо, 4. Иса Сулиман, 71. Масаки Мурата

Резервные игроки: 36. Хаял Фарзуллаев, 32. Мурад Агамалиев, 6. Вугар Мустафаев, 20. Айхан Сулейманлы, 21. Нихад Ахмадзаде, 10. Кямран Алиев, 9. Эрик Сорга, 60. Тресор Мосси

Главный тренер: Самир Абасов

«Банк Республика Арена»

17:00. «Сабаил» – «Нефтчи» – 0:3

Голы: Брайан Морено (69), Атаа Джабер (77), Гара Гараев (83)

Главный судья: Турал Гурбанов

«Сабаил»: 12. Гусейнали Гулиев, 5. Адиль Нагиев (к), 11. Руфат Абдуллазаде, 19. Самир Абдуллаев, 88. Вальдемар Алмейда, 4. Ади Мехремич, 27. Педро Нуно, 55. Нир Бардеа, 3. Сильвен Десландес, 21. Анас Наджа, 7. Мади Кета

Резервные игроки: 1. Салахат Агаев, 10. Агабала Рамазанов, 6. Джабир Амирли, 74. Юсиф Набиев, 15. Вугар Гасанов, 8. Бахадур Газиев, 17. Рафаэль Магеррамли, 18. Сулейман Ахмедов, 9. Александр Рамалингом, 44. Ядин Лугаси, 14. Сулейман Аллуш

Главный тренер: Шахин Диниев

«Нефтчи»: 1. Иван Бркич, 10. Филип Озобич, 14. Эдди Исрафилов (к), 3. Ходжат Хагверди, 19. Азер Салахлы, 4. Марк Тамаш, 23. Атаа Джабер, 99. Эрвин Коффи, 11. Килан Лебон, 88. Брайан Морено, 77. Егор Богомольский

Резервные игроки: 93. Рза Джафаров, 95. Раван Кязимов, 8. Эмин Махмудов, 2. Гара Гараев, 17. Рахман Гаджиев, 26. Омер Булудов, 91. Агададаш Сальянский, 82. Руфат Аббасов, 16. Лукас Мелано, 22. Резиуан Мирзов, 6. Диего Вальдес, 20. Альфа Конте

Главный тренер: Миодраг Бойович

«АСКО Арена»

17:00. «Кяпаз» – «Зира» – 0:1

Гол: Салифу Сума (49)

Главный судья: Раван Хамзазаде

«Кяпаз»: 96. Игорь Родригес, 7. Эхтирам Шахвердиев, 99. Али Самадов, 14. Эльчин Алиджанов, 4. Вусал Масимов, 8. Эльмир Тагиев, 33. Джамал Джафаров, 26. Адама Ниане, 91. Латир Фал, 9 Мате Квирквиа, 78. Егор Хвалько (к)

Резервные игроки: 12. Кямран Ибрагимов, 18. Эльгюн Байрамов, 3. Вургун Гусейнов, 29. Амиль Юнанов, 10. Турал Рзаев, 47. Адильхан Гарахмедов, 20. Махир Гасанов, 6. Немет Мусаев, 22. Руфат Ахмедов, 17. Умид Самадов, 15. Джавад Каримов, 13. Фарид Калантаров

Главный тренер: Адиль Шукуров

«Зира»: 97. Тиаго Силва, 77. Меджал Исаев, 10. Рахим Садыхов, 32. Кисмат Алиев (к), 20. Исмаил Ибрагимли, 29. Джейхун Нуриев, 4. Руан Ренато, 44. Дмитриос Чантакиас, 23. Рафаэль Уциг, 28. Аббас Ибрагим, 19. Салифу Сума

Резервные игроки: 41. Анар Назиров, 22. Мамед Гусейнов, 17. Араз Абдуллаев, 8. Илькин Мурадов, 21. Гаджиага Гаджилы, 16. Фуад Байрамов, 11. Рустам Ахмадзаде, 5. Стефан Ака, 24. Сезар Меза Колли, 9 Владислав Кулач, 15. Пьер Зебли, 6. Эльдар Гулиев.

Главный тренер: Рашад Садыхов

Товузский городской стадион

1 Карабах 35 26 4 5 95-35 82 2 Сумгаит 34 14 12 8 36-36 54 3 Нефтчи 34 15 8 11 48-39 53 4 Зира 34 14 10 10 31-22 52 5 Сабах 34 15 7 12 47-40 52 6 Туран Товуз 35 12 9 14 52-53 45 7 Сабаил 34 11 9 14 50-56 42 8 Кяпаз 34 9 8 17 39-65 35 9 Араз-Нахчыван 34 9 8 17 29-46 35 10 Габала 34 6 5 23 28-63 23

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 19 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 15 голов, Яссин Бензия ("Карабах") - 12 голов, Нариман Ахундзаде ("Карабах") - 12 голов.

İdman.biz