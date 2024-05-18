УЕФА наказал команду Шахруддина

УЕФА наказал турецкую команду «Адана Демирспор», где играет вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев.

İdman.biz сообщает, что представитель Аданы на один сезон лишен права участвовать в еврокубках.

Причиной стала просроченная задолженность клуба. Срок наказания был перенесен на следующие 3 года. Если клуб Суперлиги квалифицируется в еврокубки в любом из сезонов 2024/25, 2025/26 или 2026/27, он не сможет там сыграть.

Отметим, что «Адана Демирспор» занимает 11-е место в Суперлиге Турции с 44 очками после 37 туров.

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