18 Мая 2024
RU

УЕФА наказал команду Шахруддина

Азербайджанский футбол
Новости
18 Мая 2024 09:59
УЕФА наказал команду Шахруддина

УЕФА наказал турецкую команду «Адана Демирспор», где играет вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев.

İdman.biz сообщает, что представитель Аданы на один сезон лишен права участвовать в еврокубках.

Причиной стала просроченная задолженность клуба. Срок наказания был перенесен на следующие 3 года. Если клуб Суперлиги квалифицируется в еврокубки в любом из сезонов 2024/25, 2025/26 или 2026/27, он не сможет там сыграть.

Отметим, что «Адана Демирспор» занимает 11-е место в Суперлиге Турции с 44 очками после 37 туров.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Сабах" против "Сумгаита", "Нефтчи" и "Зира" на выезде
10:11
Азербайджанский футбол

"Сабах" против "Сумгаита", "Нефтчи" и "Зира" на выезде

Сегодня пройдут очередные игры в Премьер-лиге Азербайджана
"Я это совершенно не приветствовал" - Гурбан Гурбанов
08:21
Азербайджанский футбол

"Я это совершенно не приветствовал" - Гурбан Гурбанов

"Ошибки случаются"
"Это стопроцентное нарушение правил"
17 Мая 23:29
Азербайджанский футбол

"Это стопроцентное нарушение правил"

"Они тоже должны развиваться"
Команда Шахруддина проиграла
17 Мая 23:22
Азербайджанский футбол

Команда Шахруддина проиграла

Вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев провел свой очередной матч в Суперлиге Турции
СЕМЬ ГОЛОВ в матче "Карабах" - "Туран Товуз" - ВИДЕО
17 Мая 22:20
Азербайджанский футбол

СЕМЬ ГОЛОВ в матче "Карабах" - "Туран Товуз" - ВИДЕО

Сегодня стартовал XXXV тур в Азербайджанской премьер-лиге
4 потери у "Нефтчи"
17 Мая 21:39
Азербайджанский футбол

4 потери у "Нефтчи"

Игра "Сабаил" - "Нефтчи" начнется завтра в 17:00

Самое читаемое

Талех Мамедов назвал причину завершения карьеры
15 Мая 17:35
Борьба

Талех Мамедов назвал причину завершения карьеры

"На данный момент я начал здесь свою тренерскую деятельность"
Азербайджан выиграл юношеское ЕВРО - ВПЕРВЫЕ
17 Мая 07:03
Борьба

Азербайджан выиграл юношеское ЕВРО - ВПЕРВЫЕ

В греческом Лутраки стартовало юношеское первенство Европы (U-15) по борьбе
Сабухи Сафиярлы: "Мы даже не думаем о разрушении "Габалы" - ВИДЕО - ФОТО
15 Мая 15:08
Азербайджанский футбол

Сабухи Сафиярлы: "Мы даже не думаем о разрушении "Габалы" - ВИДЕО - ФОТО

Он раскрыл будущие цели и стратегию клуба в I лиге
Последователи Олега Саленко в Азербайджане - АНАЛИТИКА
15 Мая 16:27
Азербайджанский футбол

Последователи Олега Саленко в Азербайджане - АНАЛИТИКА

Незабываемые 6:6 и Алай