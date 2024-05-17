Позиции Гурбана Гурбанова и Миодрага Божовича в рейтинге лучших изменились

Объявлен рейтинг лучших главных тренеров мира.

Как сообщает İdman.biz, в первый рейтинг мая вошли 500 самых влиятельных экспертов планеты.

Единственный азербайджанский тренер в списке - Гурбан Гурбанов. Позиция главного тренера "Карабаха" изменилась.

Он 136-й в мире с 1672 очками. 52-летний специалист, увеличивший очковый актив на один балл по сравнению с прошлым месяцем, опустился на 2 пункта в рейтинге.

Главный тренер черногорского «Нефтчи» Миодраг Божович занимает 194-е место в списке с 1616 очками. По сравнению с предыдущим списком он поднялся на 1 ступень.

Отметим, что таблицу возглавляет тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с 2238 очками.

İdman.biz