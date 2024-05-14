Агададаш Агаев: "Нефтчи" не может продолжать традицию, я люблю "Карабах" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Народного артиста Агададаша Агаева İdman.biz

- Поскольку мы знаем о вашей любви к футболу, хотелось бы начать разговор с этого вида спорта. Кого вы видите главным тренером на вакантную должность в сборной Азербайджана?

- За исключением кратковременной деятельности Гурбана Гурбанова, все, кто пришел в нашу сборную после Берти Фогтса, были родственниками немца. Они пришли, показали фокус и ушли. В настоящее время эту работу могут выполнить либо Гурбан Гурбанов, либо Назим Сулейманов. Я говорю это, потому что знаю их потенциал, они будут работать по справедливости. Я их обоих очень хорошо знаю, даже пел на их свадьбах. Назим Сулейманов, может, и не очень популярен, но во Владикавказе его очень любят. Там он вознес до небес имя Азербайджана. Скажите во Владикавказе словечко, что я уроженец Назима, и посмотрите, как вас встретят.

- «Карабах» или «Нефтчи»?

- «Карабах». В юности «Нефтчи» был единственной футбольной командой, которую я смотрел. Если певца ждет неудача, что делать тем, кто его любит? Это не работает, не создаёт, не даёт результатов. То же самое и в спорте. Ты даешь результат и становишься моим «Нефтчи». Во времена СССР единственной командой Азербайджана была «черно-белые». На тот момент «Нефтчи» был для меня еще одной вершиной. Сегодня он не может продолжить эту традицию. Вот за что я люблю «Карабах». Эта команда находится на мировой арене. Сегодня это единственная команда, которая лучше всего представляет Азербайджан в Европе. Гурбан Гурбанов - мой близкий друг, я пел на его свадьбе и на церемонии его футбольного прощания. В тот день я дал концерт перед 10 тысячами зрителей. Я стал режиссером и сценаристом прощального концерта. Моя рука такая легкая. Еще я пел на свадьбе Мусы Гурбанова.

- Как вы думаете, Гурбан Гурбанов был лучше как игрок или как тренер?

- Как тренер. Как игрок он намного ниже своего тренерского потенциала. Это правда, что у него было несколько хороших голов, но он упустил много возможностей. Сегодня он настолько близок к современному футболу своими тактическими действиями, видением и философией, что... Когда я смотрю на его игру, мне кажется, что я смотрю «Барселону».

- Есть ли в «Карабахе» игрок, игра которого вам особенно нравится?

- В «Карабахе» никогда не выделяется отдельный игрок. Успех здесь рассматривается в командном контексте. Вообще, если говорить об азербайджанском футболе, могу упомянуть имя Эмина Махмудова. Вообще-то, Шахруддин мне тоже понравился. Мужской характер в нем очень выражен, поэтому иногда у него были реакции, которые мешали вратарскому мастерству. После переезда в Турцию он стал еще более профессионален.

- Вы также болеете за «Галатасарай». Почему эта команда?

– «Галатасарай» - элитная команда уровня Турции. Речь идет не только о самом клубе, но и о его последователях. Если вы обратите внимание на публику, вы поймете, о чем я. Этого нельзя увидеть в других командах. Это сообщество незаменимо. Я бы сказал, что «Галатасарай» - самая элитная футбольная команда турецкого мира.

- За кого, кроме "Карабаха", вы болеете в чемпионате Азербайджана?

- После "Карабаха" о ком мне сказать что-нибудь хорошее? Результаты очевидны.

- Довольны ли вы нынешним состоянием азербайджанского футбола?

- К сожалению, оно не совсем удовлетворительно. Мне бы хотелось, чтобы это было не так. Сегодня азербайджанский футбол переживает упадок, а не развитие.

- Какие виды спорта вы смотрите помимо футбола?

- Некоторое время назад наша женская сборная по волейболу смогла выйти на мировую арену. Однако результаты оказались не на том уровне, которого мы хотели. В настоящее время в нашей стране большее распространение получили индивидуальные виды спорта.

- Много лет назад вы построили мини-футбольный стадион. Эта арена сейчас работает?

- Да. Дети, которые раньше играли в грязи, теперь играют на ковре. Я мог бы вместо этого стадиона открыть хороший объект. Я так рад, что сделал это.

Айтадж Сахяд

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