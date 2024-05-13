13 Мая 2024
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АФФА обсудит будущее нашего футбола

Азербайджанский футбол
Новости
13 Мая 2024 09:39
АФФА обсудит будущее нашего футбола

Сегодня состоится очередное заседание исполкома АФФА.

Как сообщает İdman.biz, встреча пройдет в административном здании организации.

В дневник встречи вошли 4 важных вопроса для будущего нашего футбола. Обсуждение стратегии развития АФФА будет состоять из двух частей. Перед членами комитета стоят задачи определения целей развития и написания стратегии.

На встрече будут обсуждены два важных вопроса, касающиеся Премьер-лиги Азербайджана. Участники обсудят увеличение количества команд и лимит легионеров, который будет применяться в сезоне 2024/25. В дневник также вошли обсуждения бюджета АФФА на 2024 год.

Отметим, что мероприятие начнется в 15:00.

İdman.biz

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