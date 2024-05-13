АФФА обсудит будущее нашего футбола

Сегодня состоится очередное заседание исполкома АФФА.
Как сообщает İdman.biz, встреча пройдет в административном здании организации.
В дневник встречи вошли 4 важных вопроса для будущего нашего футбола. Обсуждение стратегии развития АФФА будет состоять из двух частей. Перед членами комитета стоят задачи определения целей развития и написания стратегии.
На встрече будут обсуждены два важных вопроса, касающиеся Премьер-лиги Азербайджана. Участники обсудят увеличение количества команд и лимит легионеров, который будет применяться в сезоне 2024/25. В дневник также вошли обсуждения бюджета АФФА на 2024 год.
Отметим, что мероприятие начнется в 15:00.
İdman.biz