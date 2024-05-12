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Ренат вышел на поле на 87-й минуте и забил победный гол на 90-й

Азербайджанский футбол
Новости
12 Мая 2024 22:12
Ренат вышел на поле на 87-й минуте и забил победный гол на 90-й

Большую роль в важной победе своей команды сыграл игрок сборной Азербайджана Ренат Дадашов.

Как сообщает İdman.biz, забитый им гол принес "Хатайспору" 3 очка.

В 36-м туре Суперлиги Турции клуб, встречавшийся с «Анкарагюджю», одержал победу со счетом 2:1. Выйдя на поле на 87-й минуте, Ренат забил всего через 3 минуты. Гол Дадашова имеет большое значение для того, чтобы команда осталась в высшей лиге.

Отметим, что «Хатайспор» с 37 очками занимает 18-е место. 1 очко отделяет команду от спасительного 16-го места.

İdman.biz

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