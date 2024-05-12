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"Карабах" обошел "Боку Хуниорс"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Мая 2024 09:57
"Карабах" обошел "Боку Хуниорс"

Определились команды, которые обошли "Карабах" в мировом рейтинге клубов.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб, занимающий 48-е место в таблице IFFHS, опередил 7 команд.

Команда Гурбана Гурбанова обошла «Бока Хуниорс», ЛДУ Кито, ПАОК, «Фрайбург», «Брагу», «Спарту» и «Атлетико Насьональ».

Но «Карабах» не смог продвинуться в рейтинге. Это было вызвано тем, что такое же количество команд обошло чемпиона Азербайджана. Обойти нашего представителя сумели «Брюгге», «Атлетико Минейро», «Атлетико Паранаэнсе», «Коринтианс», «Индепендент Медельин», «Ривер Плейт» и «Динамо Загреб».

Отметим, что на счету "Карабаха" 183 очка.

İdman.biz

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