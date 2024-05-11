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Рамиль Шейдаев и Вусал Искендерли в плей-офф

Азербайджанский футбол
Новости
11 Мая 2024 20:16
Рамиль Шейдаев и Вусал Искендерли в плей-офф

Команды азербайджанских футболистов вышли в плей-офф Первой лиги Турции.

Как сообщает İdman.biz, Рамиль Шейдаев и Вусал Искендерли поборются за выход в Суперлигу.

«Коджаэлиспор», за который выступает Рамиль, завершивший сезон на 6-м месте, встретится с «Чорумом», занявшим 5-е место. «Болуспор» (7-е место), за который играет Вусал Искендерли, встретится с «Бодрумспором» (4-е место). После борьбы между четырьмя клубами команда-победитель выйдет в финал. Обладатель последней путёвки в Суперлигу определится в решающей встрече с «Сакарьяспором» (3-е место).

«Эюпспор» и «Гезтепе» выиграли прямую путевку в Суперлигу.

Отметим, что первые игры плей-офф пройдут 19-го мая, а ответные - 23-го.

İdman.biz

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