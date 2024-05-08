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Яссин Бензия: Инвестиции в Дубай и "Большая пятерка"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Мая 2024 11:09
Яссин Бензия: Инвестиции в Дубай и "Большая пятерка"

Выявлен второй источник дохода футболиста «Карабаха» и сборной Алжира Яссина Бензия.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила алжирская пресса.

Наши африканские коллеги утверждают, что 30-летний полузащитник вложил деньги в недвижимость ради своего будущего. Для этого Бензия купил дома в Дубае:

«Жизнь футболиста коротка. Из-за этого большинство игроков после завершения карьеры оказываются в нестабильном финансовом положении. Другие делают выгодные инвестиции на средства, собранные за годы игры. Яссин Бензия один из них. Он купил недвижимость в Дубае до того, как цены на жилье взлетели до небес. Инвестиции в городе, популярном среди туристов со всего мира, окупились очень быстро. Бензия не только опасный футболист, но и отличный бизнесмен».

Алжирцы также коснулись футбольной жизни своего соотечественника и предсказали, что он не останется в «Карабахе»:

«Говорят, что французские и немецкие клубы включили Бензию в трансферный список. Голы в Лиге Европы сделали его знаменитым. Теперь возникает вопрос, останется ли он в чемпионате Азербайджана или перейдет в западноевропейский клуб или даже в клуб «большой пятерки». Нападающий «Карабаха» переживает решающий поворотный момент в своей карьере. Хотя он отказывается обсуждать это открыто, но в настоящее время он со своими представителями рассматривает варианты ухода из Азербайджана».

Отметим, что Бензия, сыгравший за свою карьеру в «Лионе», «Лилле», «Фенербахче», «Олимпиакосе», «Дижоне» и «Хатайспоре», выступает за «Карабах» с 2023 года.

İdman.biz

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