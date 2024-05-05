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Украшают другие команды, а сами... - АНАЛИТИКА

Азербайджанский футбол
Аналитика
5 Мая 2024 12:36
Украшают другие команды, а сами... - АНАЛИТИКА

На последнем заседании комитета клубов вопрос об увеличении количества команд в Премьер-лиге и сохранении за счет этого "Габалы" в элите не обсуждался.

Как сообщает İdman.biz, во всех клубах, которые сейчас играют в сильной группе, есть игроки, выросшие в "Габале" или оказавшиеся здесь.

Клуб, который играет роль базы для представителей Премьер-лиги и имеет воспитанников в различных сборных, по действующему регламенту должен быть переведен в I лигу. Давайте посмотрим, как «красно-черные» украшают другие команды, ожидая возможного увеличения клубов в Премьер-лиге.

Чемпион и опора обороны национальной сборной

Центральный защитник чемпиона Азербайджана "Карабаха" Бахлул Мустафазаде является воспитанником академии "Габала". Его считают опорой не только агдамского клуба, но и всей нашей сборной. Также известно, что талантливым футболистом интересуются зарубежные команды. Нынешний полузащитник "Габалы" Эмиль Сафаров является одним из игроков, включенных в трансферные планы "Карабаха".

Сегодня и завтра (на азербайджанском «Сабах») вчерашней «Габалы»

В "Сабахе" больше бывших членов "Габалы". Как и капитан команды Эльвин Джамалов, Амин Сейдиев и Теллур Муталлимов также являются воспитанниками регионального представителя. Отметим, что грузинский легионер Давит Волков, сменивший множество клубов в Азербайджане, был обнаружен «Габалой» и привезен в нашу страну. Вратарь «Сабаха» Ниджат Мехбалиев стал основным игроком команды арендованным «красно-черными».

И местные, и легионеры

«Зира», претендующая на еврокубки, набрала силу за счет игроков, выросших в «Габале». Как и «Сабах», капитан поселкового клуба также тренировался в академии областного клуба. Как и Кисмет Алиев, Гаджиага Гаджилы был в той же школе футболистом. «Зира» также извлекает выгоду из двух легионерских находок «красно-черных». Это Руан Ренато и Рафаэль Утциг.

Поток на запад

В составах западных клубов «Туран Товуз» и «Кяпаз» также есть такие талантливые футболисты, ранее защищавшие честь «Габалы». Фаиг Гаджиев, Фарид Набиев, Вейсал Рзаев и Садиг Гулиев работают на успех представителя Товуза, который пока не потерял шанса на попадание в еврокубки. Руфат Ахмедов, Эхтирам и Амиль Юнанов внесли свою лепту в успех молодой команды, борющейся за место в Премьер-лиге.

«Украсит всех, а себя...»

И в других клубах Премьер-лиги имеются воспитанники «Габалы». «Нефтчи» делает ставку на найденного региональным клубом и привезенного в нашу страну Филипа Озобича, который впоследствии стал национализированным и проявил себя в «Карабахе». "Черно-белые" и ранее надеялись на легионеров, которые блистали в "Габале" - Багали Дабо и Стивена Монроза. Санан Гурбанов, входящий в тренерский штаб столичного клуба, также вырос в стане "красно-черных" как тренер. То же самое можно сказать и о новом главном тренере «Араз-Нахчывана» Эльмаре Бахшиеве. Он работал тренером и главным тренером в «Габале» и проявил себя в этом клубе хорошим специалистом.

И в «Сумгаите» с «Сабаилом» есть футболисты из «Габалы». Это Ровлан Мурадов и Юсиф Набиев, постоянные члены основной команды.

Отметим, что по действующему регламенту чемпионата «Габала», занимающая 10-е место, должна быть переведена в I лигу. Однако обсуждается вопрос увеличения количества команд.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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