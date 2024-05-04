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"Футбол не прощает ошибок"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Мая 2024 23:14
"Футбол не прощает ошибок"

«Это была интересная игра для болельщиков. Я остался доволен матчем».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после встречи XXXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Опытный специалист прокомментировал победу над «Нефтчи» со счетом 5:0:

«Надо играть аккуратнее. Потому что футбол не прощает ошибок. Противник мог этим воспользоваться. Мы допустили простые ошибки. Тем не менее, была игровая дисциплина, игроки были готовы. Есть матчи, к которым мы готовимся еще больше. В целом, выходить на поле без мотивации неправильно. Что касается «Нефтчи», то, пожалуй, против этого соперника я меньше всего мотивирую свою команду. Потому что футболисты это понимают сами. Самой интересной игрой в чемпионате является матч между «Нефтчи» и «Карабахом». Это не совсем зависит от нас. Это была просто такая успешная серия. Ничего дополнительного во встречах с «Нефтчи» мы не говорим».

Гурбан Гурбанов прокомментировал нынешнюю ситуацию в своей бывшей команде «Нефтчи»:

«Все готовы сыграть против «Нефтчи». У каждой команды бывает спад. Не исключено, что и с «Нефтчи» такое произошло. Я хочу, чтобы не только «Нефтчи», но и все команды и чемпионат были активными. Нет никакой гарантии, что мы будем на этом уровне каждый год. У нас также может быть спад через несколько лет. Мы должны быть к этому готовы. «Нефтчи» - большой клуб. Я верю, что такие результаты скоро останутся позади».

Отметим, что "Карабах" одержал победу после 3 игр.

İdman.biz

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