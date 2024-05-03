Ренат Дадашов остался без главного тренера - ПРИЧИНА

Турецкий клуб «Хатайспор» остался без главного тренера.

Как сообщает İdman.biz, подал в отставку Волкан Демирель, главный тренер представителя Суперлиги, за который выступает азербайджанский футболист Ренат Дадашов.

Пока не объявлено, кто будет руководить клубом в следующих играх.

Демирель в качестве главного тренера руководил "Хатайспором" в 55 играх. Команда победила в 16 из этих матчей. Также было зафиксировано 16 ничьих и 23 поражения.

Отметим, что "Хатайспор" занимает 18-е место в турнирной таблице с 33 очками после 34 туров.

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