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Вице-президент АФФА назначена на Евро-2024

Азербайджанский футбол
Новости
1 Мая 2024 17:17
Вице-президент АФФА назначена на Евро-2024

Конуль Мехтиева, вице-президент АФФА, руководитель департамента международных связей, назначена на Евро-2024.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Она была назначена УЕФА на финальную стадию чемпионата Европы, который в этом году пройдет в Германии. Таким образом, впервые в столь престижном турнире примет участие представитель Азербайджана.

Мехтиева будет представлять УЕФА в пяти играх ЕВРО-2024, который пройдет во Франкфурте с 17 июня по 1 июля. Она будет курировать матчи группового этапа между Бельгией и Словакией 17 июня, Данией и Англией 20-го, Швейцарией и Германией 23-го, Словакией и Румынией 26-го, а также матч 1/8 финала 1 июля.

Отметим, что представитель УЕФА является высшим должностным лицом матчей, назначенным на игры и турниры, проводимые континентальным футбольным органом. Представитель имеет полную власть над всеми аспектами организации игр, отвечает за обеспечение упорядоченной организации матча или турнира, а также поддержание дисциплины и безопасности до, во время и после игры как на стадионе, так и за его пределами.

İdman.biz

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